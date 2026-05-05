Vigilanza a scuola | quando il docente rischia davvero? DIRITTO IN CATTEDRA con AVV DE MARTINO 6 maggio ore 16

Il prossimo 6 maggio alle ore 16, si terrà un nuovo appuntamento di “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti legali legati alla vita scolastica. Questa volta, si parlerà di vigilanza a scuola e dei rischi che un docente può affrontare in determinate situazioni. L’incontro sarà condotto dall’avvocato De Martino e sarà trasmesso in diretta.

Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento in diretta mercoledi 6 maggio 2026 ore 16.00 su Facebook e YouTube. Al centro della puntata un tema cruciale per tutti i docenti: la vigilanza sugli studenti nella quotidianità scolastica. Dal cambio dell’ora alla ricreazione, dalle uscite didattiche agli spostamenti nei corridoi, fino alla gestione dei ritardi o delle classi lasciate momentaneamente sole. Cosa succede, ad esempio, durante il cambio dell’ora? Chi è responsabile degli studenti in quei minuti? E durante la ricreazione, è possibile...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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Le forze dell’ordine mantengono alta la vigilanza h24 per contrastare fenomeni legati allo spaccio di droga e garantire maggiore sicurezza ai cittadini #velletri #poliziadistato #castellinotizie - facebook.com facebook

L’ #AGCM ha esteso l’azione di vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette ai sistemi di intelligenza artificiale generativa. In particolare si è occupata del rischio delle cosiddette “allucinazioni”, ossia la produzione di contenuti inesatti o fuorvianti, chiudendo t x.com