Dispiacere per il mancato conferimento dell’Ape d’oro a Mogol in occasione del suo novantesimo compleanno
L’Ape d’Oro non è stata consegnata a Mogol in occasione del suo novantesimo compleanno. La notizia è stata diffusa da un rappresentante istituzionale, che ha espresso dispiacere per il mancato riconoscimento. La stessa persona ha ricordato di aver ideato e promosso l’iniziativa, considerandola un momento di valorizzazione delle eccellenze locali. L’evento si è svolto senza il premio previsto per il celebre compositore.
"Ho appreso con piacere della nuova edizione dell’Ape d’Oro, iniziativa che, da Presidente della Provincia di Terni, ho pensato, istituito e fortemente voluto sin dalla sua nascita e che continua a rappresentare un momento importante di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.Per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno dona 100 pacchi alimentari a famiglie bisognose
Con grande dispiacere ho saputo soltanto oggi che due mesi fa è mancato l'amico Cesare Tranquilli Leali. Aveva ottant'anni, da molto tempo viveva nelle Marche con la sua amatissima Livia. Tanti sono gli amici che lo piangeranno, era una persona gentile e facebook
Ora va bene tutto (non è vero) ma in che modo Zanetti avrebbe mancato di rispetto al Como? Fabregas per me sta delirando e anche fumando parecchio x.com
Aggiornamento su Player che odia il mio personaggio e ha detto che vuole che muoia alle mie spalle? reddit
Totti show: Torno a Roma. Dispiaciuto per il mancato MondialeOspite presso l'Università di Bari in occasione dell'evento Campioni in aula. Sport, valori e futuro, l'ex capitano giallorosso ha parlato di Nazionale e scherzato sul suo ritorno a Trigoria. corrieredellosport.it
Mancato riconoscimento, dispiaciuto per MarianiL´ex sindaco di Alghero, Mario Conoci, ringrazia per il lavoro svolto a Porto Conte il direttore uscente ed al contempo di dice rammaricato per il fatto che non abbia potuto completare il percorso avv ... alguer.it