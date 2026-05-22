Dispiacere per il mancato conferimento dell’Ape d’oro a Mogol in occasione del suo novantesimo compleanno

L’Ape d’Oro non è stata consegnata a Mogol in occasione del suo novantesimo compleanno. La notizia è stata diffusa da un rappresentante istituzionale, che ha espresso dispiacere per il mancato riconoscimento. La stessa persona ha ricordato di aver ideato e promosso l’iniziativa, considerandola un momento di valorizzazione delle eccellenze locali. L’evento si è svolto senza il premio previsto per il celebre compositore.

"Ho appreso con piacere della nuova edizione dell’Ape d’Oro, iniziativa che, da Presidente della Provincia di Terni, ho pensato, istituito e fortemente voluto sin dalla sua nascita e che continua a rappresentare un momento importante di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.Per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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