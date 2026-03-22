Diretta gol Serie A LIVE | in campo Fiorentina Inter

Calciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Fiorentina, Paratici nel pre partita: «Non ho ancora incontrato Marotta, lo incontrerò, è tutto a posto. Sulla partita e la stagione.» Inter, Kolarov svela: «Sono abbastanza tranquillo: è la prima volta da solo ma sono fiducioso. La squadra.» Formazioni ufficiali Fiorentina Inter, le scelte di Vanoli e Chivu per la sfida di Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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