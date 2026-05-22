De Vrij e il no al Feyenoord | la moglie blocca il trasferimento in Olanda

Il difensore centrale dell’Inter ha rifiutato un trasferimento in Olanda al Feyenoord. La decisione è stata presa per motivi familiari, secondo quanto riferito. L’Inter sta considerando un rinnovo di contratto, mentre il giocatore ha deciso di non tornare nel suo paese d’origine. La società nerazzurra tiene sotto osservazione le offerte provenienti dall’estero, ma al momento non ci sono altre trattative ufficiali in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui