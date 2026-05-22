De Vrij e il no al Feyenoord | la moglie blocca il trasferimento in Olanda
Il difensore centrale dell’Inter ha rifiutato un trasferimento in Olanda al Feyenoord. La decisione è stata presa per motivi familiari, secondo quanto riferito. L’Inter sta considerando un rinnovo di contratto, mentre il giocatore ha deciso di non tornare nel suo paese d’origine. La società nerazzurra tiene sotto osservazione le offerte provenienti dall’estero, ma al momento non ci sono altre trattative ufficiali in corso.
di Lorenzo Vezzaro De Vrij dice no al Feyenoord: il centrale nerazzurro esclude il ritorno in patria per motivi familiari: l’Inter pensa al rinnovo, ma occhio alle sirene estere. Le voci di un romantico ritorno a casa si spengono sul nascere, frenate da una precisa scelta familiare. Un trasferimento di Stefan de Vrij al Feyenoord sembra infatti definitivamente fuori discussione per il prossimo futuro. Il difensore centrale dell’Inter è stato spesso accostato al suo ex club in vista delle prossime sessioni di mercato, ma l’ipotesi di un ritorno a Rotterdam si scontra con il fermo veto da parte della moglie, Doina Turcanu, non assolutamente entusiasta all’idea di una vita in Olanda. 🔗 Leggi su Internews24.com
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