Il governatore ha rivolto un commento agli oppositori, definendoli “turisti svedesi” e accusandoli di non aver compiuto nulla. La polemica riguarda anche la gestione dei fondi pubblici, con particolare riferimento allo sblocco di 6 miliardi di euro destinati alla Regione. Non sono stati forniti dettagli sui politici coinvolti o su come siano stati sbloccati i fondi, né sono stati menzionati eventuali passaggi o procedure specifiche legate a questa operazione.

? Punti chiave Chi sono i politici definiti turisti svedesi da De Luca?. Come sono stati sbloccati i 6 miliardi di euro della Regione?. Perché lo spostamento dei fondi verso Bagnoli è stato definito una rapina?. Quali nuovi impianti sportivi sono previsti nel programma per i giovani?.? In Breve De Luca sostiene Gianni Fiorito per la lista Salerno per i Giovani.. Contesa regionale per 6 miliardi di euro con spostamento di 1,2 miliardi a Bagnoli.. Piano infrastrutture prevede nuovi impianti sportivi Ruggi, Stadio Arechi e Palazzetto dello Sport.. Comizio finale previsto stasera in Piazza Portanova con la presenza di Gigi Finizio.. Vincenzo De... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca agli oppositori: “Siete turisti svedesi che non hanno fatto nulla

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