Cucine dal mondo e birre artigianali | a Novara torna il cibo di strada con il festival FoodX

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio a Novara si svolge il festival FoodX, dedicato al cibo di strada. L’evento prevede la presenza di diversi food truck che offrono cucine internazionali e birre artigianali. La manifestazione si svolge in una zona appositamente allestita e coinvolge numerosi espositori. Sono previsti momenti di degustazione e intrattenimento legato al tema del cibo da strada. L’accesso è aperto al pubblico senza prenotazione.