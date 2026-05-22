Cucine dal mondo e birre artigianali | a Novara torna il cibo di strada con il festival FoodX

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio a Novara si svolge il festival FoodX, dedicato al cibo di strada. L’evento prevede la presenza di diversi food truck che offrono cucine internazionali e birre artigianali. La manifestazione si svolge in una zona appositamente allestita e coinvolge numerosi espositori. Sono previsti momenti di degustazione e intrattenimento legato al tema del cibo da strada. L’accesso è aperto al pubblico senza prenotazione.

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A Novara torna l'appuntamento con il cibo di strada: dal 29 al 31 maggio torna FoodX, il festival dei food truck. Il parco dell'Allea si animerà con tantissimi food truck provenienti dall'Italia e dal mondo, pronti a offrire un viaggio gastronomico tra sapori e cucine nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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