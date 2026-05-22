Cremonese vs Como trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentottesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Cremonese e Como. La squadra di casa deve vincere e sperare in risultati favorevoli dalle altre partite per salvarsi, mentre gli ospiti devono portare a casa i tre punti e attendere eventuali passi falsi delle rivali per qualificarsi in Champions League. La partita si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambe le formazioni impegnate a ottenere il massimo risultato.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I grigiorossi si giocano la salvezza, ma devono vincere e sperare, mentre i lariani devono portare a casa l’intera posta in palio e sperare in un passo falso delle concorrenti per entrare in Champions League. Cremonese vs Como si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Zini CREMONESE VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un brutto girone di ritorno, i grigiorossi si sono resi protagonisti di una reazione d’orgoglio, centrando due vittorie consecutive che sono servite per mantenersi ad un punto di ritardo dal Lecce. La squadra di Giampaolo per salvarsi deve vincere e sperare nel ko dei salentini. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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