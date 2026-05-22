Cosmi a Ravenna | il ritorno della grinta che ricorda il Perugia

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore ha guidato la squadra in una partita a Ravenna, ottenendo una vittoria che ha riportato in evidenza la sua determinazione. Durante l'incontro, ha adottato una strategia tattica che ha portato al successo contro squadre di alto livello, come il Milan e la Juventus. Inoltre, ha contribuito alla crescita di un giocatore, trasformandolo da giovane promessa a protagonista della squadra. Questo risultato segna un momento importante nel percorso del tecnico e della formazione.

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? Punti chiave Quale segreto tattico ha permesso a Cosmi di battere Milan e Juventus?. Come ha fatto il tecnico a trasformare Grosso in un campione?. Perché il mercato del Perugia era così stravagante e leggendario?. Cosa deve cambiare nella gestione di Cosmi per battere il Brescia?.? In Breve Perugia tra il 2000 e il 2004 vinse l'Intertoto battendo Milan e Juventus.. Cosmi valorizzò talenti come Grosso e Materazzi durante il periodo umbro.. Mirko Pieri fu acquistato per 50 milioni di lire e rivenduto a 18,5 miliardi.. La prossima sfida dei playoff della Salernitana sarà contro il Brescia.. A Ravenna la Salernitana di Serse Cosmi ha superato il secondo scoglio dei playoff di categoria, scatenando l’esultanza del tecnico che a 68 anni mostra ancora una grinta d’altri tempi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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