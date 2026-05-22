Cosa fare anche gratis a Milano dal 15 al 17 Maggio | eventi musica e iniziative per vivere la città

Dal 15 al 17 maggio Milano offre numerose opportunità per trascorrere il tempo libero in città. Durante questi giorni si svolgeranno eventi, concerti e iniziative adatte a tutte le età, molte delle quali gratuite o a costi contenuti. La città si anima con attività che coinvolgono musei, spazi all’aperto e intrattenimenti vari, proponendo un calendario ricco di possibilità per chi desidera esplorare, ascoltare musica o partecipare a eventi senza spendere molto. La varietà di proposte rende difficile scegliere cosa fare.

Dal 22 al 24 maggio Milano si prepara a un weekend pieno di occasioni per uscire, scoprire luoghi, ascoltare musica, portare i bambini in città e vivere musei, sport e spettacoli anche con proposte gratuite o a prezzo simbolico, un’offerta così vasta che trovare cosa fare non sarà semplice. Tra venerdì, sabato e domenica il calendario mette insieme iniziative per famiglie, appuntamenti culturali, festival, grandi eventi sportivi e teatro comico: un piccolo itinerario urbano per scegliere cosa fare, senza perdersi tra troppe opzioni. Cosa fare a Milano nel weekend dal 22 al 24 maggio: il Festival delle bambine e dei bambini al Castello Sforzesco. 🔗 Leggi su Funweek.it

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