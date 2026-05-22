Comunali e porto di Sant’Elia Foti | Rappresenta una risorsa strategica di Montebello Ionico

Questa mattina si è tenuto un incontro pubblico nel salone di un ristorante di Saline Joniche, organizzato dalla lista “Diamoci ancora una mano” per sostenere la candidatura a sindaco di Maria Foti. L’evento si è concentrato sulla situazione delle elezioni comunali e sul ruolo del porto di Sant’Elia, definito come una risorsa strategica per il territorio di Montebello Ionico. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti interessati alle prospettive future della zona e al suo sviluppo economico.

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