Comunali e porto di Sant’Elia Foti | Rappresenta una risorsa strategica di Montebello Ionico
Questa mattina si è tenuto un incontro pubblico nel salone di un ristorante di Saline Joniche, organizzato dalla lista “Diamoci ancora una mano” per sostenere la candidatura a sindaco di Maria Foti. L’evento si è concentrato sulla situazione delle elezioni comunali e sul ruolo del porto di Sant’Elia, definito come una risorsa strategica per il territorio di Montebello Ionico. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti interessati alle prospettive future della zona e al suo sviluppo economico.
Si è svolto questa mattina, presso il salone del ristorante La Lanterna di Saline Joniche, il partecipato incontro pubblico dal titolo “Porto di Sant’Elia: realtà e prospettive”, promosso dalla lista “Diamoci ancora una mano” a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Foti. Un momento di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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