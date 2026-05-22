Come evitare le trappole del 730 | i passi falsi che costano caro e i trucchi per rimediare gratis

Ogni anno milioni di italiani compilano il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, ma molte di queste pratiche contengono errori. Questi sbagli, anche se commessi in buona fede, possono portare, nel tempo, a richieste di pagamento, sanzioni o verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Esistono alcuni passaggi che, se seguiti correttamente, aiutano a evitare questi problemi e alcune strategie per correggere eventuali errori senza costi aggiuntivi. Conoscere le insidie più comuni può aiutare a gestire meglio la propria dichiarazione.

Ogni anno milioni di italiani compilano il modello 730, ma una parte significativa delle dichiarazioni fiscali contiene errori che possono trasformarsi, anche a distanza di anni, in richieste di pagamento, sanzioni e accertamenti. Uno strumento nato per semplificare, spesso finisce per diventare. 🔗 Leggi su Today.it

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