Cina ad aprile 61 milioni di spostamenti in aereo

Ad aprile, il settore dell’aviazione civile in Cina ha registrato 61,2 milioni di spostamenti di passeggeri, con un incremento dello 0,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I dati sono stati resi noti dall’Amministrazione dell’aviazione civile cinese. La cifra rappresenta una lieve crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, confermando una tendenza di stabilità nel traffico aereo nazionale.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il settore cinese dell’aviazione civile ha gestito 61,2 milioni di viaggi di passeggeri ad aprile, in aumento dello 0,4% su base annua, secondo i dati diffusi ieri dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina. Il mese scorso, le rotte nazionali hanno gestito 54,41 milioni di viaggi di passeggeri, in calo dello 0,2% rispetto a un anno prima, mentre le rotte internazionali ne hanno gestiti 6,79 milioni, in aumento del 5,8% su base annua, secondo i dati. Per quanto riguarda il trasporto di merci e posta, il settore cinese dell’aviazione civile ha movimentato 854.000 tonnellate ad aprile, in aumento del 6,9% su base annua. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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