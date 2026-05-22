A Chiusano d’Asti si terrà la Fera dle Masnà, evento che coinvolgerà bambini e adulti in attività legate alle tradizioni locali. Durante la manifestazione, i bambini avranno l’opportunità di interpretare il ruolo di piccoli mercanti, partecipando a giochi che ripropongono antiche pratiche commerciali. Verranno proposti anche giochi tradizionali che permettono di riscoprire le radici culturali del territorio, consolidando il legame tra memoria storica e attività ludiche.

? Domande chiave Come potranno i bambini trasformarsi in piccoli mercanti durante la giornata?. Quali giochi antichi permetteranno di riscoprire le radici del territorio?. Chi gestirà le attività sportive pomeridiane presso l'area polisportiva?. Come si può prenotare la partecipazione ai laboratori creativi e cinofili?.? In Breve Attività per bambini tra le 10:30 e le 16:00 in viale della Rimembranza.. Sbandieratori del Palio di Montechiaro e Polisportiva Val Rilate animano il pomeriggio.. Sport e tamburello all'area polisportiva dalle ore 16:00 con la Val Rilate.. Prenotazioni per laboratori tramite email [email protected] o numero Sally +39 339 181 8231. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiusano d’Asti: torna la Fera dle Masnà tra memoria e giochi antichi

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