Tra spettacoli giochi e antichi sapori torna la Festa Rinascimentale a Forlimpopoli

Forlimpopoli si prepara a tornare indietro nel tempo con la XLVII edizione della Festa Rinascimentale “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”, in programma da venerdì 22 a domenica 24 maggio. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco Forlimpopoli con il patrocinio del Comune, animerà il centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pushkars colourful celebrations enthral visitors worldwide

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maccastorna: tra sapori antichi e balli, torna la festa di San Giorgio

Dai giochi di una volta ai carri in festa, torna il rito della Segavecchia tra spettacoli e ospiti specialiTradizione, folklore e divertimento per tutta la famiglia si rinnovano nel weekend a Misano Adriatico per la Festa della Segavecchia.

Festa del Rinascimento ad Acquasparta, Umbria: tra scienza e meraviglia la Festa dedicata a Federico CesiTra sfilate in abiti storici e gare tra le contrade, l'evento è anche l'occasione per conoscere il territorio di Acquasparta, tra borghi rinascimentali, percorsi naturalistici e tradizioni enogastrono ... turismoitalianews.it

Ecco come appare il red carpet del Met Gala dalla strada fuori: reddit

La Festa del RinascimentoLa grande stagione rinascimentale torna protagonista ad Acquasparta (TR), in Umbria, con la XXVII edizione de La Festa del Rinascimento, in programma dal 6 al 21 giugno 2026. Per quindici giorni il ... lafolla.it