Tra spettacoli giochi e antichi sapori torna la Festa Rinascimentale a Forlimpopoli

Da forlitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Forlimpopoli si prepara a tornare indietro nel tempo con la XLVII edizione della Festa Rinascimentale “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”, in programma da venerdì 22 a domenica 24 maggio. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco Forlimpopoli con il patrocinio del Comune, animerà il centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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