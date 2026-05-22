L’incidente verificatosi l’altra sera in via Nosadella ha coinvolto diverse persone e ha attirato l’attenzione di testimoni presenti. Durante l’evento, alcuni individui hanno rivolto minacce a chi cercava di intervenire per tutelare il decoro urbano e il bene comune. La scena si è svolta davanti a un pubblico numeroso, senza che ci siano stati interventi immediati delle forze dell’ordine. Questa situazione ha riacceso il dibattito sulla responsabilità di chi danneggia spazi pubblici e sulla necessità di interventi concreti.

"Quanto accaduto l’altra sera, davanti a decine di persone in via Nosadella, è l’ennesima dimostrazione di come certi soggetti si sentano ormai impuniti, arrivando perfino a minacciare chi prova a difendere il decoro urbano ed il bene comune". Lo dice coordinatore di Fratelli d’Italia Francesco Sassone, commentando l’ aggressione di un writer a un cittadino che gli aveva chiesto di smettere di imbrattare un muro. "A chi ha avuto il coraggio e il senso civico di intervenire e documentare l’accaduto va il nostro ringraziamento – continua Sassone –. Non possiamo accettare che Bologna diventi una città dove chi sporca, danneggia e minaccia si senta libero di farlo senza conseguenze, mentre i cittadini perbene devono avere paura anche solo di segnalare un episodio del genere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Chi danneggia il bene comune deve pagarne le conseguenze"

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