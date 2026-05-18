Melek - Il coraggio di una madre | gli scontri continuano a Gaziantep e a pagarne le conseguenze sono i figli di Cumali e Seyit Ali

A ncora tanti interrogativi nella nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.35 su Real Time. Mithat rivela che la sorella è malata? Alpay continua a mettere in atto la propria vendetta? E cosa accade tra Defne e Ömer? Soprattutto, Seyit Ali torna sui suoi passi e prende in considerazione la possibilità di perdonare la figlia? Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Seyit Ali nel mirino di Cumali, Defne e Ömer innamorati: la nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” Melek – Il coraggio di una madre, puntata 18 maggio 2026 su Real Time: anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Melek Il Coraggio Di Una Madre Anticipazioni: Lo scontro diretto tra Halil e Alpay!

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