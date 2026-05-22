Celta Vigo-Siviglia sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I galiziani chiudono con una vittoria?

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Celta Vigo e Siviglia, valida per la chiusura del campionato. Il Celta Vigo, che deve proteggere il sesto posto dalla minaccia del Getafe, affronta in casa la squadra che nel finale di stagione ha conquistato la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono attese quote e pronostici relativi alla gara. La partita rappresenta l'ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Celta Vigo chiuderà la sua bellissima stagione in casa contro il Siviglia, che nel finale di campionato è riuscito a conquistare la salvezza; la gara conta solo per i galiziani, che devono difendere il sesto posto dai potenziali attacchi del Getafe. Per non curarsi del risultato degli Azulones, la squadra di Giraldez deve prendere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

celta vigo siviglia sabato 23 maggio 2026 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici i galiziani chiudono con una vittoria
© Infobetting.com - Celta Vigo-Siviglia (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I galiziani chiudono con una vittoria?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sevilla vs Celta Vigo • La Liga 2025/26 • PES 21 Match Simulation

Video Sevilla vs Celta Vigo • La Liga 2025/26 • PES 21 Match Simulation

Sullo stesso argomento

Celta Vigo-Siviglia (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Balaidos spingerà i suoi beniaminiIl Celta Vigo chiuderà la sua bellissima stagione in casa contro il Siviglia, che nel finale di campionato è riuscito a conquistare la salvezza; la...

Celta Vigo-Real Madrid (venerdì 06 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I galiziani sognano il colpaccioVenerdì notte, consueto anticipo di Liga: spesso è una sfida salvezza, stavolta invece è una partita molto attesa e che potrebbe essere molto...

celta vigo siviglia celta vigo siviglia sabatoLiga 2025-2026: Celta Vigo-Siviglia, le probabili formazioniAl Balaidos si sfidano due squadre che hanno già raggiunto il proprio obiettivo stagionale. Calcio d'inizio ore 21. sportal.it

celta vigo siviglia celta vigo siviglia sabatoPronostico Celta Vigo-Siviglia: solo una squadra è motivataCelta Vigo-Siviglia è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web