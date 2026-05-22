Celta Vigo-Siviglia sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I galiziani chiudono con una vittoria?

Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Celta Vigo e Siviglia, valida per la chiusura del campionato. Il Celta Vigo, che deve proteggere il sesto posto dalla minaccia del Getafe, affronta in casa la squadra che nel finale di stagione ha conquistato la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono attese quote e pronostici relativi alla gara. La partita rappresenta l'ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre.