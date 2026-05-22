Catanzaro vs Monza andata finale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Notizia in breve

Nella finale di andata dei playoff di Serie B 20252026, si sono affrontate le squadre di Catanzaro e Monza. La partita si è giocata in Calabria e ha visto i padroni di casa confrontarsi con gli ospiti brianzoli, che cercano di tornare in Serie A dopo aver perso l’ultima promozione. La gara è stata trasmessa in diretta e ha aperto la serie di incontri decisivi per la promozione.