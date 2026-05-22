Catanzaro vs Monza andata finale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Nella finale di andata dei playoff di Serie B 20252026, si sono affrontate le squadre di Catanzaro e Monza. La partita si è giocata in Calabria e ha visto i padroni di casa confrontarsi con gli ospiti brianzoli, che cercano di tornare in Serie A dopo aver perso l’ultima promozione. La gara è stata trasmessa in diretta e ha aperto la serie di incontri decisivi per la promozione.
Gara valida per la finale di andata dei playoff di Serie B 20252026. Il primo round dell’ultimo atto per la promozione nella massima categoria mette di fronte i sorprendenti calabresi e i brianzoli che aspirano a ritornare subito sul grande palcoscenico della A. Catanzaro vs Monza si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ultima volta che la Serie A ha ospitato i calabresi risale alla stagione 198283, e questo fa capire il grande campionato svolto dalla squadra di Aquilani. Dopo il quinto posto della regular season, l’avventura dei giallorossi ai playoff si è aperta con il 3-0 rifilato all’Avellino, per poi ripetersi nella semifinale contro il Palermo, vinta all’andata per 3-0 e persa per 2-0 al ritorno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
CATANZARO vs MONZA in DIRETTA con TELECRONACA | FINALE PLAYOFF SERIE B LIVE
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Qui @Lega_B: il Palermo supera in casa il Catanzaro per 2-0 ma non rimonta la sconfitta di 0-3 della semifinale di andata e così a sfidare in finale il Monza perla promozione in @SerieA saranno i calabresi. #Calcioparlando #SerieB #SerieA #playoff #Mo x.com
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