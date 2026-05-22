Caso Epstein ex principe Andrea sospettato di reati sessuali | una donna potrebbe denunciarlo

Un uomo, noto per essere un ex membro della famiglia reale, è stato coinvolto in un'indagine legata a presunti reati sessuali. La polizia sta valutando la possibilità di ricevere una denuncia da parte di una donna che avrebbe avuto rapporti con lui in passato. Al momento, non ci sono ancora accuse formali, ma l’indagine è in corso. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e suscita attenzione sulla vicenda giudiziaria ancora in fase preliminare.

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Il nome dell’ex principe Andrea, fratello del Re Carlo III, è tornato alla ribalta nell’ambito del caso Epstein. La polizia sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor per potenziali reati sessuali: gli investigatori potrebbero ascoltare una donna che sostiene che sarebbe stata portata nella casa dell’ex principe Andrew a Windsor proprio “per scopi sessuali”. Ex principe Andrea sospettato di reati sessuali Le dichiarazioni della polizia britannica L'arresto dell'ex principe Andrea Ex principe Andrea sospettato di reati sessuali La notizia è riportata da Sky News nel Regno Unito. Nell’ambito delle indagini della polizia sull’ex principe Andrea per sospetti reati sessuali, gli investigatori puntano ad ascoltare una donna che sostiene che sarebbe stata portata nella casa del fratello di Re Carlo, a Windsor, “per scopi sessuali“. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caso Epstein, ex principe Andrea sospettato di reati sessuali: una donna potrebbe denunciarlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso EPSTEIN, il video dell'ex PRINCIPE ANDREA che esce dalla stazione di polizia dopo l'arresto Sullo stesso argomento Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessualiLa polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali. Caso Epstein, indagini sull’ex principe Andrea per sospetti reati sessuali: “Chi sa, si faccia avanti”Ancora guai per Andrea Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo d'Inghilterra: sarebbe in corso una indagine anche per sospetti reati... Caso #Epstein, #Andrea d'Inghilterra indagato per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. Lo riportano alcuni media britannici. Finora l'ex Principe è stato indagato, in relazione allo scandalo, per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubbl x.com Caso Epstein: ex principe Andrea investigato anche per sospetti reati sessualiLe nuove indagini sono partite dalle dichiarazioni di una donna che sarebbe stata portata a Windsor nel 2010 per fini sessuali. Finora Andrea è stato indagato solo per cattiva condotta in ufficio pubb ... ilsole24ore.com Caso Epstein, l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessualiCaso Epstein, l'ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall'indagine britannica spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali ... lanotiziagiornale.it