Case green | nasce BREEZE per rivoluzionare le ristrutturazioni
È stato annunciato il lancio di BREEZE, un progetto dedicato a innovare il settore delle ristrutturazioni di case green. I nuovi dati forniti dall’ente nazionale per le fonti energetiche e l’ambiente saranno utilizzati per ridurre i costi delle ristrutturazioni e migliorare le procedure di valutazione della salubrità degli ambienti domestici. Gli esperti si preparano ad adottare nuovi criteri per analizzare lo stato di salute delle abitazioni, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile il processo di riqualificazione edilizia.
? Domande chiave Come cambieranno i costi delle ristrutturazioni grazie ai nuovi dati ENEA?. Quali criteri useranno gli esperti per valutare la salute nelle case?. Come verrà integrato il fotovoltaico nei futuri pacchetti di riqualificazione?. Perché la collaborazione tra otto nazioni è necessaria per le case green?.? In Breve ENEA raccoglie dati su Italia, Francia e Polonia per strumenti open source.. Francesca Caffari coordina lo sviluppo di metodologie per la direttiva EPBD.. Linee guida integrano impianti fotovoltaici nei processi di ristrutturazione edilizia.. Nuovi protocolli valutano comfort e salute negli edifici residenziali europei.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Bonus casa 2026: cosa resta attivo per le ristrutturazioni e le novità per le “seconde case”
Case a prezzi accessibili e anticipi per le ristrutturazioni: la formula di Cesena Siamo Noi per l'emergenza casaUn fondo fino a 35mila euro per i proprietari che rimettono gli alloggi sul mercato a canoni calmierati: il gruppo consiliare lancia il piano...
BREEZE accelera la sfida delle Case green: ENEA tra i protagonisti del progetto europeo facebook
Case green, quanto costano i lavori per la riqualificazione energetica? Nasce il portale che stima gli interventiComprare casa è un rischio, anche a causa dei costi (nascosti) della riqualificazione energetica. Non è un mistero che il nostro Paese sia uno di quelli con il patrimonio immobiliare più obsoleto ... corriere.it
Case Green, entro il 2030 edifici in classe E: primo via libera alla Direttiva09/02/2023 - Con la Direttiva Case Green, entro il 2030 gli edifici residenziali esistenti dovranno raggiungere almeno la classe energetica E; entro il 2033 la classe energetica D. È quanto prevede il ... edilportale.com