Case green | nasce BREEZE per rivoluzionare le ristrutturazioni

È stato annunciato il lancio di BREEZE, un progetto dedicato a innovare il settore delle ristrutturazioni di case green. I nuovi dati forniti dall’ente nazionale per le fonti energetiche e l’ambiente saranno utilizzati per ridurre i costi delle ristrutturazioni e migliorare le procedure di valutazione della salubrità degli ambienti domestici. Gli esperti si preparano ad adottare nuovi criteri per analizzare lo stato di salute delle abitazioni, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile il processo di riqualificazione edilizia.

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