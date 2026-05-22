Lunedì 25 partiranno i lavori di manutenzione nelle case popolari di via delle Serre, con un investimento di circa 100mila euro. L’intervento riguarda il rifacimento di balconi e facciate, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli immobili e contrastare il degrado. I lavori coinvolgeranno le strutture esterne degli edifici, con un intervento mirato a ripristinare la sicurezza e l’aspetto estetico delle abitazioni. La manutenzione è programmata per durare alcune settimane e coinvolgerà diverse unità abitative.

La nuova "vita" per le case popolari di via delle Serre è in agenda lunedì 25, giorno in cui partirà un intervento di manutenzione da circa 100mila euro finalizzato al risanamento dei balconi e delle facciate dell’immobile. Il progetto nasce dalla necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza, decoro architettonico e corretta tenuta all’acqua delle strutture esterne, che da tempo mostrano evidenti segni di degrado dovuti all’invecchiamento e all’azione degli agenti atmosferici. Allo stato attuale, infatti, ci sono diffusi e importanti segni di degrado: fenomeni di distacco dello strato superficiale di calcestruzzo, ferri di armatura... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case Erp, stop degrado. Parte il rifacimento di balconi e facciate

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