Nel 2026 il concetto di casa montessoriana si amplia, coinvolgendo non solo la stanza dei bambini ma l’intera abitazione. Si tratta di un modo di progettare gli interni che mette al centro le esigenze dei più piccoli, mantenendo comunque un’estetica curata. Questa tendenza si basa su soluzioni pratiche e funzionali, pensate per favorire l’autonomia e la sicurezza dei bambini senza rinunciare al design. Il nuovo approccio si applica a diversi ambienti della casa, creando spazi coerenti e armoniosi.

Nel 2026 il concetto di casa montessoriana non riguarda più soltanto la cameretta dei bambini, ma diventa un approccio progettuale che coinvolge l’intera abitazione. Ispirata ai principi educativi di Maria Montessori, questa filosofia mette al centro l’autonomia, l’esplorazione e la libertà di movimento del bambino, integrandole in ambienti curati dal punto di vista estetico. La casa montessoriana contemporanea supera l’idea tradizionale di spazi separati per adulti e bambini. Non esistono più ambienti “vietati” o aree pensate esclusivamente per i grandi: ogni stanza viene progettata per essere accessibile, funzionale e accogliente per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Casa montessoriana 2026 come progettare gli interni a misura di bambino senza rinunciare all’estetica

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