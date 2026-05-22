A Como è stata avviata una petizione per modificare i contratti di affitto relativi a case con animali domestici. La proposta mira a rendere più facile per i proprietari includere o escludere gli animali nei contratti di locazione. Attualmente, molte clausole prevedono restrizioni o divieti specifici, che limitano la presenza di animali nelle abitazioni affittate. La petizione chiede modifiche per garantire maggiori diritti ai proprietari e agli inquilini con animali.

? Punti chiave Come cambierebbero i contratti di affitto con la nuova proposta?. Quali sono le clausole che i proprietari usano per escludere gli animali?. Perché molti annunci vengono ritirati subito dopo la segnalazione di un cane?. Chi dovrà decidere se i divieti nei contratti saranno dichiarati nulli?.? In Breve Iniziativa nata dal gruppo Facebook Sei di Como se Gruppo.. Discriminazioni avvengono durante le visite agli appartamenti nella provincia di Como.. Obiettivo è rendere nulle le clausole contrattuali contro gli animali domestici.. Il dibattito coinvolge proprietari immobiliari e cittadini del territorio comasco.. Francesca ha lanciato una petizione online dopo aver affrontato l’impossibile ricerca di un alloggio a Como, dove la presenza di un cane o di un gatto diventa spesso un ostacolo insormontabile cerca casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa e animali: la petizione a Como per cambiare i contratti

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