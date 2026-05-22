Carlo Ciccioli FdI torna a difendere il banchinamento del Molo Clementino | Ritorno da 236 milioni di euro

Un rappresentante politico di un partito di centrodestra ha ripreso a parlare del progetto di banchinamento del Molo Clementino, definendolo una possibilità da 236 milioni di euro. Si tratta di un intervento che riguarda la realizzazione di strutture portuali in una zona dell’area portuale di Ancona. La discussione si concentra sulla validità economica e sui benefici che potrebbero derivare dall’opera, con il politico che ribadisce il suo sostegno alla realizzazione dell’iniziativa.

ANCONA – L’europarlamentare di Fratelli D’Italia Carlo Ciccioli torna a parlare di quale grande opportunità sarà il banchinamento del Molo Clementino. E, per sostenere la sua tesi, porta i numeri di una ricerca da poco effettuata in materia, secondo cui il saldo netto positivo sarà di quasi 80. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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