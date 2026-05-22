Carini svelata | tour tra sotterranei paleocristiani fortezze medievali e meraviglie barocche
Un nuovo percorso culturale ha preso il via nella zona di Carini, portando i visitatori a scoprire alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio. L'iniziativa, chiamata Carini Svelata, permette di esplorare tre siti distinti: sotterranei paleocristiani, fortezze medievali e monumenti barocchi. L'organizzazione responsabile dell'evento, ArcheOfficina, ha reso accessibili al pubblico queste testimonianze storiche, arricchendo l’offerta culturale della zona. La visita si svolge seguendo un itinerario che collega i diversi punti di interesse.
ArcheOfficina presenta Carini Svelata, un itinerario culturale unico che apre al pubblico tre dei luoghi più affascinanti e identitari del territorio carinese. Un percorso guidato da archeologi, storici dell’arte e specialisti che da anni studiano e valorizzano questo straordinario patrimonio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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