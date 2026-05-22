Il numero di detenuti nelle carceri italiane continua a salire, raggiungendo cifre che superano di gran lunga la capienza disponibile. Nel corso degli ultimi mesi, i dati ufficiali indicano un incremento costante, con un numero di persone detenute superiore di oltre venti mila rispetto ai posti regolamentari. Questi numeri sono stati comunicati dalle autorità penitenziarie e testimoniano una situazione di sovraffollamento che si protrae ormai da tempo. Non sono state adottate soluzioni efficaci per contenere questa escalation, nonostante le promesse fatte in passato.

Cinquantacinque. Sessanta. Sessantacinque. Non sono i numeri del lotto, ma sono, rispettivamente, i nuovi reati, le aggravanti e gli aumenti di pena introdotti dal governo Meloni (il conteggio è di Antigone, che ha appena presentato il suo nuovo rapporto sulle condizioni di vita, e purtroppo di morte, in carcere). E dire che alla guida del ministero della Giustizia ci sarebbe un liberale; al prossimo giro metteteci direttamente Matteo Salvini. Giorgia Meloni e Carlo Nordio (Imagoeconomica). Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1 per cento. «Le carceri italiane sono oggi più affollate, più chiuse e il governo continua ad aggravare l’ emergenza penitenziaria con nuovi reati, aumenti delle pene e nuovi annunci di edilizia penitenziaria, con i numeri che raccontano il fallimento di questo approccio», dice Antigone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Carceri, il fallimento della linea securitaria del governo Meloni

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