Carabinieri | al via il concorso per Ufficiali di ruolo tecnico

Da sondriotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le procedure di selezione per 17 posti di ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. La ripartizione prevede due posti per la specialità medicina, uno per investigazioni scientifiche - fisica, e altri due per altre specialità. La selezione coinvolge le fasi di candidatura e valutazione delle competenze. La procedura riguarda ufficiali di ruolo tecnico, con incarichi nelle varie specialità indicate. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite.

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Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in:- 2 (due) posti per la specialità medicina;- 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; - 2 (due) posti per la specialità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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