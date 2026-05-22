Carabinieri | al via il concorso per Ufficiali di ruolo tecnico

Notizia in breve

Sono aperte le procedure di selezione per 17 posti di ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. La ripartizione prevede due posti per la specialità medicina, uno per investigazioni scientifiche - fisica, e altri due per altre specialità. La selezione coinvolge le fasi di candidatura e valutazione delle competenze. La procedura riguarda ufficiali di ruolo tecnico, con incarichi nelle varie specialità indicate. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite.