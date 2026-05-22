’Cantami o Diva!’ Cecilia Bartoli apre il Monteverdi Festival

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Stefano Marchetti ’Cantami, o Diva!’, recita – anzi declama – il titolo della 43ª edizione del Monteverdi Festival di Cremona. E non può esserci Diva più splendente per aprire questo grandioso, affascinante affresco del mondo musicale barocco: protagonista dell’anteprima del festival, giovedì 28 maggio al teatro Ponchielli, sarà proprio Cecilia Bartoli, straordinario mezzosoprano, che insieme ai suoi fedelissimi Musiciens du Prince, diretti da Gianluca Capuano, tesserà una tela di eleganza e di bellezza. Amata e osannata in tutto il mondo, vincitrice di cinque Grammy awards, direttrice del Festival di Pentecoste a Salisburgo e del Teatro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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