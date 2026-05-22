Calciomercato Roma obiettivo Leweling | lo Stoccarda fissa il prezzo

Durante la sessione estiva di calciomercato, la Roma lavora per rinforzare il reparto offensivo e ha individuato un giovane talento come obiettivo. La società sta seguendo da vicino le trattative di un calciatore che attualmente gioca in Bundesliga, con l’obiettivo di portarlo in Italia. Lo Stoccarda ha comunicato il prezzo stabilito per il trasferimento, mentre la società giallorossa valuta le possibilità di portare a termine l’operazione. La trattativa è ancora in fase embrionale e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Roma accelera i motori in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e mette nel mirino un rinforzo di prospettiva per l’attacco di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto rivelato dal portale specializzato tedesco fussballdaten.de, la dirigenza giallorossa sta monitorando con grande attenzione il profilo di Jamie Leweling, talentuoso esterno offensivo classe 2001 di proprietà dello Stoccarda. L’operazione si preannuncia tuttavia complessa e decisamente onerosa, poiché la società tedesca considera il calciatore un elemento insostituibile del proprio scacchiere tattico e non sembra intenzionata a concedere sconti, aprendo a una possibile trattativa soltanto di fronte a proposte economiche pari o superiori a 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: sfuma la suggestione Nico Paz. La Roma fissa il prezzo per Konédi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Roma, obiettivo Noel Aseko per il centrocampoNoel Aseko ha fino ad ora collezionato 29 presenze in campionato con la maglia dell’Hannover e un bottino di 3 reti e 5 assist. Niente male considerando le difficoltà del club tedesco e soprattutto la ... it.blastingnews.com Calciomercato Roma News | Troilo e Bernabé doppio obiettivo dal Parma (15 aprile 2026)Nonostante questo il calciomercato Roma sta già iniziando a muoversi per rinforzare la squadra e provare a puntare alla massima competizione UEFA nella prossima stagione, per ritornarci dopo più di ... ilsussidiario.net