Calabria il rombo delle auto d’epoca tra i borghi storici

In Calabria, un percorso tra i borghi storici sta attirando appassionati di auto d’epoca, con un itinerario che attraversa alcune località meno conosciute della regione. Le auto d’epoca sfilano tra strade antiche e piazze tradizionali, creando un contrasto tra il passato motorizzato e il patrimonio architettonico locale. Le manifestazioni meccaniche si collegano spesso ad eventi culturali, coinvolgendo le comunità e promuovendo le tradizioni del territorio. Le date e i percorsi sono stati annunciati dagli organizzatori, che hanno comunicato anche le tappe principali del tour.

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? Punti chiave Quali borghi nascosti toccherà il percorso tra i motori d'epoca?. Come si collegano le sfilate meccaniche alle attività culturali locali?. Perché il festival punta a spostare il turismo dai circuiti classici?. Quanto influirà l'evento sull'economia dei piccoli commercianti calabresi?.? In Breve Programma dal 21 al 25 maggio presso il Cineteatro Metropolitano.. Attività gratuite al Planetario Pythagoras fino al 30 maggio.. Eventi alla Casa delle Erbe a partire dal 24 maggio.. Percorso tra Pentidattilo, Badolato, Stilo, Gerace, Spilinga e Capo Vaticano.. Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, il motorismo storico e i borghi più suggestivi della Calabria si preparano a celebrare la decima edizione del Festival Autoretrò, che quest’anno commemora il 3° Memorial Lillo Cavallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, il rombo delle auto d’epoca tra i borghi storici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pietrarsa: al via la mostra “Vintage Vibes” tra treni storici e auto d’epocaPietrarsa ospita "Vintage Vibes": una mostra imperdibile tra locomotive storiche e auto celebri, come la Fiat di Anna Magnani e i capolavori di... Giulianova celebra Collodi: Pinocchio tra porto e borghi storici? Punti chiave Come faranno i pescatori a trasformare il porto in un palcoscenico? Dove si svolgeranno i percorsi narrativi tra i vicoli medievali?... Regionali, Calabria: Occhiuto conquista il 60% delle preferenze scrutinate. Tridico ammette la sconfittaSe mbra ormai incontrovertibile l’esito delle elezioni regionali in Calabria. Con 804 sezioni scrutinate sulle 2.406 totali in Calabria, si legge sul sito Eligendo del ministero dell'Interno, il ... milanofinanza.it