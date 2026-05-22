Buon compleanno Ilaria Mauro Diego Novelli Edmondo Cirielli…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse persone pubbliche e figure note. Tra loro ci sono modelle, politici e personaggi dello spettacolo. Tra i nomi che compaiono ci sono Naomi Campbell, Arturo Vidal, Edmondo Cirielli e Diego Novelli. Insieme a loro vengono ricordati anche altri individui di rilievo, alcuni dei quali sono stati coinvolti in attività pubbliche o politiche. La giornata segna un momento di celebrazione per le persone che compiono gli anni.

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Buon compleanno Naomi Campbell, Romulo, Arturo Vidal, Diego Novelli, Giuliana del Bufalo, Giorgio Lainati, Luigi Gubitosi, Roberto Napoletano, Paola Rivetta, Edmondo Cirielli, Piernicola Pedicini, Ilaria Mauro, Giordano Benedetti, Michele Pellizzer, Aurora Ruffino. Oggi 22 maggio compiono gli anni: Carmelo Sardo, giornalista, scrittore; Diego Novelli, politico, giornalista; Guido Brunetti, psicologo, scrittore; Giancarlo Vasini, ex calciatore; Piero Lardi Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo; Gianni Gola, ex atleta, militare, dirigente sportivo; Francesco Montenegro, cardinale, arcivescovo; Alberto Alberani, ex pallanotista; Giuliana del Bufalo, giornalista, conduttrice tv. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Ilaria Mauro, Diego Novelli, Edmondo Cirielli… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FESTA di ADDIO: MIA CUGINA SE NE VA PER SEMPRE - by Charlotte M. Sullo stesso argomento Buon compleanno Ilaria Atzeri, Tommaso Ciriaco, Liliana Nicoletta…Buon compleanno Ilaria Atzeri, Tommaso Ciriaco, Liliana Nicoletta, Victoria Cabello, Daniele Baselli, Mattia Ravaioli, Liza Minnelli, Mario Giobbe,... Buon compleanno Mauro Porrà, Zdenek Zeman, Gian Pieretti…Buon compleanno Zdenek Zeman, Mauro Porrà, Andrew Howe, Fulvio Grimaldi, Paolo Casarin, Gian Pieretti, Carmelo Barbagallo, Emilio Estevez, Daniele...