Brambilla | nuovi percorsi per i laici tra carismi e servizio

Recentemente sono stati annunciati nuovi percorsi dedicati ai laici nelle parrocchie, con un focus su carismi e servizi. Viene posta attenzione alle modifiche nel ruolo dei laici, che coinvolgono l’istituzione di nuovi ministeri. Questi ministeri riceveranno atti liturgici specifici, definendo formalmente le funzioni e le responsabilità. La questione riguarda anche le modalità di nomina e l’ambito di azione dei nuovi ministri, che si inseriscono in un quadro di cambiamenti nelle strutture ecclesiali.

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