Borse di studio e mentorship per giovani talenti

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova iniziativa mira a sostenere giovani talenti attraverso borse di studio e programmi di mentorship. La Fondazione Ennio Doris ha avviato il progetto sul territorio, con il supporto di un importante gruppo industriale e in collaborazione con un'università locale. L'obiettivo è offrire opportunità di formazione e crescita ai giovani, coinvolgendo partner pubblici e privati nel percorso. La collaborazione con l’ateneo locale è finalizzata a favorire l’accesso all’istruzione superiore e a promuovere lo sviluppo di competenze specifiche.

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Fondazione Ennio Doris avvia un nuovo progetto di borse di studio e mentorship sul territorio, con il sostegno di Gruppo Italcer e in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. L’iniziativa nasce all’interno del programma "Community & Mentorship" promosso dalla Fondazione Ennio Doris, ente del Terzo Settore nato nel 2022, con l’obiettivo di valorizzare il talento e favorire la mobilità sociale, e mira a sviluppare e diffondere un modello educativo integrato che combina borse di studio, formazione e orientamento per studenti meritevoli. L’idea del partenariato nasce dalla volontà di rendere questo modello... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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