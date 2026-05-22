Bolzano Don Bosco cambia volto | tra nuova scuola e vita di quartiere

A Bolzano, il quartiere Don Bosco sta attraversando una fase di trasformazione con la costruzione di una nuova scuola bilingue. La realizzazione dell’edificio prevede la creazione di spazi dedicati all’istruzione e alle attività comunitarie, mentre alcuni residenti si sono impegnati a vigilare sulla sicurezza dei bambini e delle famiglie. La presenza della scuola e le iniziative di protezione intendono influenzare la vita quotidiana e le relazioni all’interno del quartiere.

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? Domande chiave Come cambierà la vita nel quartiere con la nuova scuola bilingue?. Chi sono i residenti che proteggono la sicurezza dei bambini?. Perché il commercio di via Bari resiste ai pregiudizi esterni?. Come convivono le diverse nazionalità tra i bar storici?.? In Breve Bar Al Renè gestito da Edmond Ndroqi compie 27 anni dal 1999. Nelly Lauric e Edmond Ndroqi gestiscono bar multiculturali in via Bari. Valentina Saverino ha aperto la gastronomia Nonno Rita da tre mesi. Grigliata solidale in Etiopia prevista per il 7 giugno presso il bar Al Renè. A Bolzano, l’incrocio tra via Bari e via Parma accoglie la mattina i passi dei bambini che attendono la fine delle lezioni, mentre Michela Vitrani e Armando Barbieri presidiano il marciapiede per garantire la sicurezza dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, Don Bosco cambia volto: tra nuova scuola e vita di quartiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuova vita per l'ex istituto Don Bosco: sarà la sede operativa della Messina Social CityNuova locazione per l'ex istituto Don Bosco, che diventerà la sede operativa della Messina Social City. Kim cambia volto alla Corea del Nord: nuova polizia e basi militari nascoste tra le “fattorie”La Corea del Nord accelera su più fronti, tra il rafforzamento della sicurezza interna, dell’apparato militare e dei suoi confini.