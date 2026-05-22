Bologna-Inter | analisi tattica per una sfida cruciale in Serie A

La partita tra Bologna e Inter si avvicina con alcune assenze significative tra i nerazzurri, che non potranno contare su Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. La sfida, che si svolgerà nel campionato di Serie A, promette di essere una partita importante per entrambe le squadre. La formazione interista dovrà fare a meno di due giocatori chiave, mentre il Bologna si prepara ad affrontare l’incontro con le proprie strategie. La partita si giocherà in un momento di grande attesa da parte dei tifosi di entrambe le formazioni.

L’angolo della partita. La sfida tra Bologna e Inter si presenta con un’importante assenza in casa nerazzurra: non saranno disponibili Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Questo potrebbe avere un impatto significativo sulla formazione del tecnico Cristian Chivu. Thuram, attaccante versatile, ha mostrato una buona intesa con Lautaro Martínez, il quale avrà ora il compito di guidare l’attacco quasi completamente da solo, mentre Calhanoglu offre distribuzione e creatività dal centrocampo. La loro mancanza offre un’opportunità per il giovane Sucic e una chance di rilancio per Mkhitaryan, chiamati a dimostrare il loro valore. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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