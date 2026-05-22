Bocce | trionfo di Castelfidardo e podio per Moie nel Trofeo Priori
Nel torneo di bocce disputato a Moie, i giocatori di Castelfidardo hanno conquistato la vittoria, mentre la squadra di Moie si è aggiudicata il secondo posto. La gara ha visto una forte presenza di partecipanti provenienti da diverse località, con le squadre che si sono affrontate in match serrati e combattuti. I risultati sono stati determinati da precise strategie e dalla capacità di mantenere alta la concentrazione durante tutta la competizione. La giornata si è conclusa con la premiazione delle squadre più performanti.
? Punti chiave Chi ha conquistato il podio a Moie dopo i vincitori?. Come hanno fatto i giocatori di Castelfidardo a dominare il Gran Premio?. Quali squadre hanno sfidato i campioni nella categoria BCD di San Benedetto?. Perché questi tornei sono fondamentali per il ranking nazionale delle bocce?.? In Breve Trofeo Priori a Moie: Brunori-Ombrosi secondi, Rossetti-Pigliapoco primi, Pirani-Bughi terzi.. Gran Premio San Benedetto: Miloro-Monaldi vincono categoria A battendo Rosati-Gattari di Fontespina.. Castelfidardo domina categoria BCD Gran Premio con Ingegneri-Monteburini contro Scocco-Marcaccio.. 76 formazioni a Moie e 88 coppie a Castelfidardo confermano l'alto livello regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
ALLA BOCCIOFILA DI MOIE VA IN SCENA IL TROFEO ADELIO PRIORI. CASTELFIDARDO GRANDE PROTAGONISTA AL GRAN PREMIO DI SAN BENEDETTO. La coppia di casa conquista l’argento, a trionfare è il duo di Ancona 2000Si è dovuta accontentare dell’argento la coppia di casa Silvano Brunori-Giorgio Ombrosi (E.
Bocce, trofeo dei millecinque. A Casenuove in gara tutti i big di categoria. Il trionfo di Di NicolaVanta uno dei montepremi più ricchi d’Italia per gare individuali di categoria A e anche quest’anno la gara di Casenuove ha confermato le attese.