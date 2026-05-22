Nel torneo di bocce disputato a Moie, i giocatori di Castelfidardo hanno conquistato la vittoria, mentre la squadra di Moie si è aggiudicata il secondo posto. La gara ha visto una forte presenza di partecipanti provenienti da diverse località, con le squadre che si sono affrontate in match serrati e combattuti. I risultati sono stati determinati da precise strategie e dalla capacità di mantenere alta la concentrazione durante tutta la competizione. La giornata si è conclusa con la premiazione delle squadre più performanti.

? Punti chiave Chi ha conquistato il podio a Moie dopo i vincitori?. Come hanno fatto i giocatori di Castelfidardo a dominare il Gran Premio?. Quali squadre hanno sfidato i campioni nella categoria BCD di San Benedetto?. Perché questi tornei sono fondamentali per il ranking nazionale delle bocce?.? In Breve Trofeo Priori a Moie: Brunori-Ombrosi secondi, Rossetti-Pigliapoco primi, Pirani-Bughi terzi.. Gran Premio San Benedetto: Miloro-Monaldi vincono categoria A battendo Rosati-Gattari di Fontespina.. Castelfidardo domina categoria BCD Gran Premio con Ingegneri-Monteburini contro Scocco-Marcaccio.. 76 formazioni a Moie e 88 coppie a Castelfidardo confermano l'alto livello regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bocce: trionfo di Castelfidardo e podio per Moie nel Trofeo Priori

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