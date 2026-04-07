Sabato 11 aprile alle ore 18.00 nel centro storico di Bari si terrà l’evento “Bestiario di Bari – Mostri e sogni di pietra”. La manifestazione proporrà un percorso nel cuore della città, caratterizzato da simboli, suggestioni e atmosfere misteriose legate alla storia e alla cultura locale. L’iniziativa si svolgerà nel contesto di un’area pedonale, con accesso aperto al pubblico.

Sabato 11 aprile – ore 18.00Bestiario di Bari – Mostri e sogni di pietraQuando il giorno lascia lentamente spazio alla sera, il centro storico di Bari diventa il luogo ideale per un percorso ricco di mistero, simboli e suggestioni.Con questa visita guidata teatralizzata vi accompagneremo alla scoperta del bestiario medievale scolpito nella pietra: un universo popolato da animali reali e creature fantastiche che decorano chiese e antiche architetture della città.Il percorso attraverserà Bari Vecchia, tra vicoli e piazze dove si nascondono figure simboliche e dettagli spesso inosservati: dalle chiese minori, come Chiesa di Sant'Anna, al portale della Basilica di San Nicola, fino alla suggestiva finestra absidale della Cattedrale di San Sabino, dove la scultura medievale diventa racconto, monito e visione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Monster Hunter, umani e celebri mostri del bestiario fantasticoSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€.

Bari: oggi presentazione digitale di un reperto archeologico Sedute in pietra rinvenute sotto l'altare di una chiesaDi seguito il comunicato: Venerdì 20 febbraio alle 10,30, nell'aula magna della scuola "Eleonora Duse" (strada S.