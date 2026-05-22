BESS | le batterie ci salveranno

Secondo un recente rapporto di un think tank internazionale specializzato nell’analisi della transizione energetica, l’Italia viene indicata come uno dei principali paesi dell’Unione Europea nel settore delle batterie per l’energia elettrica. Lo studio si concentra sulle tendenze e sugli sviluppi nel mercato europeo, evidenziando il ruolo dell’Italia in questo ambito. I dati raccolti mostrano come il paese abbia fatto passi avanti significativi rispetto ad altri Stati membri, consolidando la propria posizione nel settore delle tecnologie di accumulo energetico.

Nel suo ultimo rapporto sull’energia elettrica in Europa, il think tank internazionale Ember, specializzato nell’analizzare la transizione energetica a livello globale, segnala l’Italia come «uno dei leader nell’Unione europea» nel campo delle batterie. Il nostro Paese ha una capacità di accumulo installata di 1,9 GW, pari a circa un quinto della capacità totale operativa dell’Ue. E ci sono progetti già autorizzati o annunciati per ulteriori 10 GW. Guardando ai prossimi anni, Ember ci paragona alla California, dove tra il 2021 e il 2025 la capacità di accumulo delle batterie è aumentata di quasi sette volte, da 2 a 13 GW, arrivando a coprire il 22% dei picchi serali di domanda di elettricità (nel 2021 era il 3%). 🔗 Leggi su Tpi.it

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I sistemi BESS salveranno la TRANSIZIONE ENERGETICA

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