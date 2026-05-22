Bergamo studenti in marcia per la legalità - Foto

Nella giornata di ieri, studenti di Bergamo hanno partecipato a una marcia per la legalità, partendo da piazza Vittorio Emanuele II. L’iniziativa si è svolta alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci ed è stata accompagnata da letture di brani di Falcone e Borsellino davanti al palazzo comunale e alla Procura. Il corteo ha coinvolto numerosi giovani e cittadini, che hanno manifestato il loro impegno contro la criminalità organizzata.

L’EVENTO. Il corteo promosso dal Vittorio Emanuele II alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci: letture di Falcone e Borsellino davanti a Comune e Procura. Ospite d’onore Paparcuri, sopravvissuto all’attentato in cui morì Rocco Chinnici. Nella mattinata di venerdì 22 maggio per le vie del centro di Bergamo si è svolta la «Marcia della legalità», organizzata dall’Istituto Vittorio Emanuele II alla vigilia della giornata in ricordo della strage di Capaci del 23 maggio 1992. Le classi si sono ritrovate in Piazzale degli Alpini e hanno sfilato per le vie del centro. In testa al corteo insieme ad alcuni studenti c’era l’illustre ospite della giornata, Giovanni Paparcuri, l’autista sopravvissuto alla strage nella quale perse la vita il magistrato Rocco Chinnici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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