Benzina proroga taglio delle accise e 200 milioni per l' autotrasporto | via libera al nuovo decreto carburanti

Il governo ha approvato un decreto che prolunga di due settimane, fino all’8 giugno, il taglio delle accise sui carburanti. Contestualmente, sono stati stanziati 300 milioni di euro in crediti d’imposta destinati agli autotrasportatori, che hanno deciso di sospendere le proprie attività. La misura riguarda le variazioni nelle tasse sui carburanti e i sostegni economici rivolti al settore del trasporto su strada. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale delle autorità competenti.

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Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino all'8 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei ministri in serata, dopo un incontro nel pomeriggio della premier e di numerosi ministri con le organizzazioni dell'autotrasporto. Il taglio delle accise sul gasolio e sulla benzina sarà valido fino al 6 giugno. Lo si apprenda da fonti ministeriali. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Benzina, proroga taglio delle accise e 200 milioni per l'autotrasporto: via libera al nuovo decreto carburanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Benzina, nuovo decreto carburanti dal Cdm: proroga taglio delle accise e 200 milioni per l'autotrasportoVia libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l'altro,... Taglio delle accise, proroga nel nuovo decreto carburanti: Governo al lavoro sugli aumentiIl Consiglio dei ministri punta a riunirsi venerdì 3 aprile per discutere di elementi urgenti del Paese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga fino all’8 giugno il taglio delle accise di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, e stanzia, tra l’altro, altri 200 milioni per l’autotrasporto. @politikosit x.com Benzina, nuovo decreto carburanti dal Cdm: proroga taglio delle accise e 200 milioni per l'autotrasportoIl governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino all'8 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono ... ilgazzettino.it Consiglio dei Ministri vara nuovo decreto carburanti: proroga taglio delle accise fino al 6 giugnoStanziati ulteriori 200 milioni di euro per l’autotrasporto portando il totale a 300 milioni di euro, sospeso sciopero autotrasportatori ... rainews.it Da domani benzina e diesel avranno lo stesso prezzo (prorogato il taglio sul diesel, diminuito di 15 centesimi sulla benzina) reddit