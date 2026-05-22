Benzina nuovo decreto carburanti dal Cdm | proroga taglio delle accise e 200 milioni per l' autotrasporto

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto carburanti che prevede la proroga del taglio delle accise sulla benzina. Inoltre, sono stati destinati 200 milioni di euro per il settore dell'autotrasporto. La misura si inserisce in un quadro di interventi volti a sostenere i costi energetici e le imprese di trasporto. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la riunione di governo, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui criteri di distribuzione.

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Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l'altro, altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il Cdm. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. La nota Nell'incontro di oggi tra governo e autotrasportatori, le Associazioni «hanno rappresentato l’urgenza che siano adottate, da parte del Governo, misure fiscali atte a sostenere il settore e a scongiurare la chiusura di imprese, specie di piccole dimensioni e la perdita di posti di lavoro», si legge in una nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Benzina, nuovo decreto carburanti dal Cdm: proroga taglio delle accise e 200 milioni per l'autotrasporto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Governo approva nuovo decreto carburanti, Giorgetti: Taglio accise prorogato fino al primo maggio Sullo stesso argomento Carburanti, al via Cdm per proroga taglio delle acciseIl 7 aprile scadrà il taglio delle accise sui carburanti, varato dal governo il 18 marzo scorso per calmierare i prezzi: il Consiglio dei ministri in... Taglio delle accise, proroga nel nuovo decreto carburanti: Governo al lavoro sugli aumentiIl Consiglio dei ministri punta a riunirsi venerdì 3 aprile per discutere di elementi urgenti del Paese. #Carburanti Il nuovo taglio delle #accise in vigore da oggi (20 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina) durerà fino al 10 maggio ma, con un'operazione in 2 tempi, un decreto ministeriale ne estenderà la riduzione fino al 22 maggio. Scorte di gas qua x.com Nuovo decreto carburanti, via libera dal Cdm: proroga taglio delle accise e 200 milioni per l'autotrasportoVia libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l'altro, altri 200 milioni per l'autotrasporto, come ... ilmessaggero.it Come cambia il prezzo di benzina e diesel senza il taglio accise: nuovo aumentoOggi alle 19 il CDM discute la proroga degli sconti sui carburanti per frenare l’inflazione e scongiurare lo sciopero dei tir dal 25 maggio. quifinanza.it Il paradosso dei carburanti: i consumi crescono nonostante i rincari. A marzo il consumo di benzina è aumentato del 9,4%, il gasolio del 3,5%, il gasolio agricolo del 15,7% e marino del 7,7% reddit