Beautiful streaming replica puntata 22 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 22 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante la trama, viene rivelato che Hollis è morto per overdose, un caso che ricorda quello di Tom. In entrambe le scene sono state trovate le stesse sostanze stupefacenti. La puntata è disponibile in replica su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 22 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna una rivelazione sconvolgente scuote tutti: Hollis è morto per overdose, proprio come Tom, e nel corpo di entrambi è stata trovata la medesima sostanza stupefacente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 22 aprile 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 22 marzo 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 3 aprile 2026 | Video Mediaset Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Beautiful: Domenica 19 aprile Video; Beautiful streaming, replica puntata 12 aprile 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 17 aprile 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 15 aprile 2026 | Video Mediaset. Beautiful streaming, replica puntata 6 aprile 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 6 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/verissimo/nino-dangelo-lintervista-integrale_F314098201060C40 Per chi non l'ha visto.. - facebook.com facebook Dove vedere #AtalantaLazio di Coppa Italia in tv Mediaset o Dazn, orario x.com