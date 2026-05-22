Be my sunshine replica puntata 22 maggio in streaming | Video Mediaset

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 22 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Haziran e Poyraz, dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, decidono di sposarsi senza informarle delle loro intenzioni. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 43 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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