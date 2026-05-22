Basket Olympiacos Pireo e Real Madrid battono il Fenerbahce Istanbul e Valencia nelle semifinali di Eurolega e andranno a contendersi il titolo
Nella serata di questa sera si sono disputate le semifinali di Eurolega di basket all’interno dell’impianto dell’OAKA di Atene. L’Olympiacos Pireo e il Real Madrid hanno vinto le rispettive partite contro il Fenerbahçe Istanbul e il Valencia, qualificandosi per la finale prevista domenica alle 20:00 ora italiana. Le partite hanno visto le squadre contendersi il passaggio alla finale con prestazioni intense e momenti decisivi nel corso dei quaranta minuti di gioco.
Tempo di Final Four per l’Eurolega di basket, con le due semifinali andate in scena questa sera nella splendida cornice dell’ OAKA di Atene (Grecia) che hanno decretato le squadre che domenica alle 20:00 ora italiana andranno a contendersi il titolo di campione d’Europa: ecco come sono andate. OLYMPIACOS PIREO-FENERBAHCE ISTANBUL 79-61 L’Olympiacos Pireo fa la voce grossa e batte in semifinale i detentori del titolo del Fenerbahce Istanbul per 79-61 centrando così la seconda finale in tre anni, con gli ellenici che nelle ultime cinque stagioni hanno disputato ben quattro Final Four e vogliono tornare sul tetto continentale a tredici anni di distanza dal sigillo del 2013 nell’impianto degli acerrimi ‘cugini’ del Panathinaikos. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olympiacos vs Real Madrid Live Score - EuroLeague
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