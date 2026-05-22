Basket Olympiacos Pireo e Real Madrid battono il Fenerbahce Istanbul e Valencia nelle semifinali di Eurolega e andranno a contendersi il titolo

Nella serata di questa sera si sono disputate le semifinali di Eurolega di basket all’interno dell’impianto dell’OAKA di Atene. L’Olympiacos Pireo e il Real Madrid hanno vinto le rispettive partite contro il Fenerbahçe Istanbul e il Valencia, qualificandosi per la finale prevista domenica alle 20:00 ora italiana. Le partite hanno visto le squadre contendersi il passaggio alla finale con prestazioni intense e momenti decisivi nel corso dei quaranta minuti di gioco.

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