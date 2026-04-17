Nella stagione NBA, le prestazioni di alcuni giocatori sono state al centro dell’attenzione. Banchero, una volta considerato una possibile superstar, sembra aver perso quella reputazione, mentre Zion Williamson continua a essere descritto come una delusione costante. Al contrario, Curry si conferma come uno dei giocatori più duraturi e riconosciuti, con una carriera che sembra non avere fine. Intanto, i playoff sono iniziati, ma la squadra di Williamson non si è qualificata.

Ci sono i playoff: avete visto Zion Williamson?. Toh, New Orleans non si è qualificata al playoff. Ma come, non doveva essere l’anno giusto? La sua “probabile, ma non possibile” stella di prima grandezza, al secolo Zion Williamson, non era attesa alla sua stagione decisiva (l’ennesima)? Se lo è stata, nessuno se ne è accorto. I Pelicans si sono classificati undicesimi a Ovest. Williamson? Alla peggior stagione in carriera. Si è fermato a 21 punti di media (nemmeno da rookie aveva segnato così poco), con il 25% da tre su una media di 0,1 conclusioni tentate a partita. Nelle ultime dieci gare in cui è stato in campo ha fatto anche peggio, con i punti fermi a 18 e nessun tentativo da oltre l’arco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nba Freestyle | Banchero non sembra più una “superstar”, Zion Williamson eterna delusione. Curry invece è immortale

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