Bagnaia parte il restauro della torre | viabilità bloccata nel borgo
È iniziato il lavori di restauro della torre nel centro storico, che comportano la chiusura temporanea della viabilità tra piazza XX Settembre e piazza Castello. La strada sarà interdetta al traffico durante le operazioni di intervento, senza specificare la durata precisa. L’intervento riguarda il restauro della struttura e la tutela di eventuali elementi storici al suo interno. La zona sarà accessibile solo a piedi o con mezzi di emergenza durante il periodo di chiusura.
? Domande chiave Come cambierà il traffico tra piazza XX Settembre e piazza Castello?. Quali tesori nascosti verranno salvati all'interno della torre?. Come verrà utilizzato l'antico meccanismo dell'orologio del Seicento?. Quando la torre sarà finalmente aperta alle visite guidate?.? In Breve Interventi su scala in peperino e meccanismo dell'orologio del Seicento.. Blocco traffico tra piazza XX Settembre e piazza Castello per sicurezza.. Obiettivo apertura turistica per integrare il borgo con villa Lante.. Ripristino infissi in ferro e portone storico in legno.. Le impalcature sono finalmente apparse sopra i tetti di Bagnaia, segnando l’inizio del restauro della torre civica che svetta sul borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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