Bagnaia parte il restauro della torre | viabilità bloccata nel borgo

È iniziato il lavori di restauro della torre nel centro storico, che comportano la chiusura temporanea della viabilità tra piazza XX Settembre e piazza Castello. La strada sarà interdetta al traffico durante le operazioni di intervento, senza specificare la durata precisa. L’intervento riguarda il restauro della struttura e la tutela di eventuali elementi storici al suo interno. La zona sarà accessibile solo a piedi o con mezzi di emergenza durante il periodo di chiusura.

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