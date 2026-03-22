jazz e world music con iii considered

Alle 18 di oggi, la stagione di Area Sismica prevede un concerto con il gruppo III Considered al bagno Lupo di Lido di Savio. La band propone un mix di jazz e musica world, attirando gli appassionati del genere. L’evento si svolge in un contesto all’aperto, con ingresso libero e senza prenotazione. La serata offre un’occasione per ascoltare dal vivo le sonorità del gruppo.

Alle 18 di oggi pomeriggio la stagione di Area Sismica ospita al bagno Lupo di Lido di Savio, nella rassegna ’Musiche extra-ordinarie’, la band inglese Ill Considered, che con una serie di album acclamati dalla critica e performance dal vivo in tutta Europa e oltre si è affermata come una delle voci di spicco della musica improvvisata contemporanea, attirando sia gli amanti del jazz che un pubblico più ampio. Ill Considered è un ensemble jazz dinamico e innovativo proveniente dal Regno Unito, noto per il suo approccio spontaneo e altamente improvvisativo alla musica. Formatosi nel 2017, il gruppo ha rapidamente ottenuto riconoscimento per la sua capacità di creare paesaggi sonori profondamente suggestivi, fondendo elementi di jazz, rock e world music. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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