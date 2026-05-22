Asl unica la verità è che questa sinistra considera Terni marginale e sacrificabile

In una recente dichiarazione, un rappresentante locale ha accusato la sinistra regionale di considerare Terni una città marginale e sacrificabile. La stessa persona ha affermato che la regione ha scelto di ignorare ancora una volta le esigenze e le richieste dei cittadini di Terni, voltando loro le spalle. La polemica riguarda un presunto atteggiamento di indifferenza che, secondo l’interlocutore, si ripete nel tempo e coinvolge anche decisioni legate all’assetto sanitario e amministrativo della zona.

“La sinistra regionale sceglie di voltare ancora una volta le spalle alla città di Terni e ai suoi abitanti. Con il voto contrario in consiglio regionale alla mozione che chiedeva di mantenere distinte e autonome le aziende Asl Umbria 1 e Umbria 2 e le due aziende ospedaliere di Perugia e Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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