Ascolti TV Venerdì 22 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Venerdì 22 maggio 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata. I risultati mostrano quale programma ha ottenuto la quota di share più alta e quanti spettatori ha attirato. I dati sono stati pubblicati ogni mattina e includono sia le percentuali di share che il numero totale di persone che hanno seguito le trasmissioni in quella fascia oraria. Questi numeri forniscono un quadro preciso delle preferenze del pubblico alla fine della giornata.

Ascolti TV 22 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di venerdì 22 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di venerdì 22 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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