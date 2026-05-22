Dopo la conclusione della finale del GF Vip, le tensioni tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono proseguite, con insulti e parole dure che sono state rivolte da entrambe le parti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, portando alla luce un confronto acceso che non si è fermato con la fine dello show. Le due si sono scambiate accuse e commenti pesanti, lasciando aperta la discussione anche oltre i margini del reality.

La finale del GF Vip ha chiuso il reality, ma non le tensioni tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. A poche ore dalla proclamazione della vincitrice, la showgirl è tornata a parlare senza mezzi termini della sua storica rivale, riaccendendo immediatamente lo scontro anche fuori dalla casa. Tra frecciate velenose, accuse di strategia e vecchi rancori mai sopiti, il clima resta incandescente. E mentre il pubblico continua a dividersi, Antonella ha raccontato anche cosa è accaduto davvero con Pietro Delle Piane dopo l’incontro durante la finale. Antonella Elia non sopporta Alessandra Mussolini e lo rivendica: le sue parole dopo la fine del GF Vip. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Antonella Elia è una furia con Alessandra Mussolini, il GF Vip è finito, ma gli insulti no: volano parole pesanti

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Tensioni esplosive tra VIP Alessandra Mussolini e Antonella Elia in conflitto

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